Новини 15 травня: Закон про мову, інавгурація Зеленського, заяви Філарета, анонси Вакарчука

Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної, інавгурація Зеленського має відбутися з 17 травня і до кінця місяця, Вакарчук 16 травня оголосить про створення партії "Голос", з якою може піти на парламентські вибори — новини, які були актуальні 15 травня.

Про закон про мову

Президент Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної.

Порошенко вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови.

Про інавгурацію Зеленського

Регламентний комітет Верховної Ради розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував ВР голосувати по кожній з них.

Загалом, проектами пропонувалося провести інавгурацію Зеленського з 17 травня і до кінця місяця.

За регламентом, Рада буде голосувати за постанови по черзі, в порядку дати реєстрації, як тільки якась з постанов набере 226 голосів, наступні не будуть розглядатися.

Про заяви Філарета

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет сказав, що не висував би кандидатуру Епіфанія в настоятелі Православної церкви України, якби знав, що він "піде кривими дорогами".

Ще Філарет хоче керувати Православною церквою в Україні, а за митрополитом Епіфанієм хоче залишити представлення Українською церкви за кордоном.

І заявляє, що Українська православна церква Київського патріархату продовжує існувати, а президент Петро Порошенко порушив домовленості.

Про санкції проти Росії

Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, нові обмеження є дзеркальними до дій і рішень уряду Росії.

Міністр розповів, що йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів.

А ще комітет міністрів Ради Європи підтримав проект міністерського рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою.

Про інші важливі новини

Співак Святослав Вакарчук у четвер 16 травня оголосить про створення партії "Голос", з якою може піти на парламентські вибори.

Народні депутати підготували дві постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Юрію Луценку, наразі вони збирають підписи за його відставку.

Національна поліція змінює зброю на превентивну, тобто таку, що дозволить зупинити правопорушника і зберегти йому життя.

Народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.