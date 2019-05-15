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Новости 15 мая: Закон о языке, инаугурация Зеленского, заявления Филарета, анонсы Вакарчука

Среда, 15 мая 2019, 21:20

Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного, инаугурация Зеленского должна состояться с 17 мая и до конца месяца, Вакарчук 16 мая объявит о создании партии "Голос", с которой может пойти на парламентские выборы – новости, которые были актуальны 15 мая.

О законе о языке

Президент Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Порошенко еще раз подчеркнул, что этот закон никоим образом не ущемляет другие языки.

Об инаугурации Зеленского

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждой из них.

В общем, проектами предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая и до конца месяца.

По регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

О заявлениях Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сказал, что не выдвигал бы кандидатуру Епифания в настоятели Православной церкви Украины, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами".

Еще Филарет хочет руководить Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.

И заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает существовать, а президент Петр Порошенко нарушил договоренности.

О санкциях против России

Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства России.

Министр рассказал, что речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Еще комитет министров Совета Европы поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

О других новостях

Певец Святослав Вакарчук в четверг 16 мая объявит о создании партии "Голос", с которой может пойти на парламентские выборы.

Народные депутаты подготовили два постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Юрию Луценко, сейчас они собирают подписи за его отставку.

Национальная полиция меняет оружие на превентивное, то есть такое, которое позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь.

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Украинская правда

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Темы: законодательствоЗеленскийинаугурацияФиларетВакарчук
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