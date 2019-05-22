Новини 22 травня: справа САП проти Порошенка та провалене голосування законів Зеленського

Рада не проголосувала за закони президента Зеленського, Антикорупційна прокуратура відкрила провадження проти Порошенка, а бойовики на Донбасі затримали вісьмох українських військових — новини, що були актуальні 22 травня.

Про Зеленського і Раду

Рада не проголосувала за закони президента Зеленського про зміну виборчого законодавства — депутати навіть не змогли внести їх у порядок денний.

У відповідь на це президент Зеленський закликав українців "зробити разом" депутатів, які провалили його закони.

Спікер Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради суперечить Конституції — каже, депутати будуть його оскаржувати у суді.

Про СБУ

Першим заступником голови СБУ став Іван Баканов — раніше він був керівником штабу Зеленського. З 2017-го Баканов очолює партію "Слуга народу".

Про люстрацію

Співавторка закону "Про очищення влади" Тетяна Козаченко каже, що президент Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Андрія Богдана головою своєї Адміністрації.

В Адміністрації Зеленського заявили, що президент не порушував люстраційного закону, коли призначав Богдана, бо той нібито не підпадає під дію документа. Закон же стверджує, що глава Адміністрації президента підпадає під люстрацію.

Про рейтинги партій

Якби вибори до Ради були наступної неділі, до парламенту пройшли б 5 партій — серед них "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя", "БПП", "Батьківщина" і "Сила та честь" Ігоря Смешка. До речі, новостворена політсила Вакарчука "Голос" поки набирає 4,6% електоральної підтримки.

Про українських військових

Бойовики на Донбасі затримали вісьмох українських військових — у прес-службі ООС кажуть, ті відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію

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Про інші важливі новини

Антикорупційна прокуратура відкрила провадження проти Порошенка після зустрічі керівника відомства із екс-власником компанії "Енергомережа" Крючковим — розслідують правомірність дій колишнього президента.

Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм офіційно вийшли із "БПП".

Понад 36% опитаних українців вважають, що обраний главою Православної церкви України митрополит Епіфаній є найкращою кандидатурою на цю посаду, — результати опитування.