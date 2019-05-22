Новости 22 мая: дело САП против Порошенко и проваленое голосование законов Зеленского

Рада не проголосовала за законы президента Зеленского, Антикоррупционная прокуратура открыла производство против Порошенко, а боевики на Донбассе задержали восьмерых украинских военных — новости, которые были актуальны 22 мая.

О Зеленском и Раде

Рада не проголосовала за законы президента Зеленского об изменении избирательного законодательства — депутаты даже не смогли внести их в повестку дня.

В ответ на это президент Зеленский призвал украинцев "сделать вместе" депутатов, которые провалили его законы.

Спикер Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады противоречит Конституции — говорит, депутаты будут его обжаловать в суде.

О СБУ

Первым заместителем председателя СБУ стал Иван Баканов — ранее он был руководителем штаба Зеленского. С 2017 года Баканов возглавляет партию "Слуга народа".

О люстрации

Соавтор закона "Об очистке власти" Татьяна Козаченко говорит, что президент Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Андрея Богдана головой своей Администрации.

В Администрации Зеленского заявили, что президент не нарушал люстрационного закона, когда назначал Богдана, ибо якобы он не подпадает под действие документа. Закон же утверждает, что глава Администрации президента таки подпадает под люстрацию.

О рейтингах партий

Если бы выборы в Раду были в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 5 партий — среди них "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь", "БПП", "Батькивщина" и "Сила и честь" Игоря Смешко. Кстати, новая политсила Вакарчука "Голос" пока набирает 4,6% электоральной поддержки.

Об украинских военных

Боевики на Донбассе задержали восьмерых украинских военных — в пресс-службе ООС говорят, что те уклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию.

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О других важных новостях

Антикоррупционная прокуратура открыла производство против Порошенко после встречи руководителя ведомства с экс-владельцем компании "энергосети" Крючковым — расследуют правомерность действий бывшего президента.

Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем официально вышли из "БПП".

Более 36% опрошенных украинцев считают, что глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний является лучшей кандидатурой на эту должность, — результаты опроса.