Венесуела: США скасували санкції проти генерала, який перейшов на бік Гуайдо
Сполучені Штати Америки скасували санкції стосовно генерала Мануеля Крістофера Фігери, колишнього глави Боліваріанської служби нацрозвідки, який минулого тижня відмовився підтримувати режим Мадуро і перейшов на бік венесуельської опозиції.
Про це у вівторок повідомив віце-президент Майк Пенс, передає "Голос Америки".
Під час виступу у Держдепі, Пенс висловив надію на те, що скасування санкцій "спонукає інших прихильників Мадуро" наслідувати приклад генерала Крістофера Фігери та інших військових.
"Голос Америки" нагадує, що 30 квітня, після спроби повстання, організованого венесуельської опозицією, Мадуро відсторонив Фігеру від керівництва служби нацрозвідки.
Мадуро не пояснив причину відставки Фігери. За даними Wall Street Journal, екс-керівник венесуельської розвідки відмовився підтримувати режим і перейшов на бік опозиції.
Нагадаємо,
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua