Венесуела: США скасували санкції проти генерала, який перейшов на бік Гуайдо

Сполучені Штати Америки скасували санкції стосовно генерала Мануеля Крістофера Фігери, колишнього глави Боліваріанської служби нацрозвідки, який минулого тижня відмовився підтримувати режим Мадуро і перейшов на бік венесуельської опозиції.

Про це у вівторок повідомив віце-президент Майк Пенс, передає "Голос Америки".

Під час виступу у Держдепі, Пенс висловив надію на те, що скасування санкцій "спонукає інших прихильників Мадуро" наслідувати приклад генерала Крістофера Фігери та інших військових.

"Голос Америки" нагадує, що 30 квітня, після спроби повстання, організованого венесуельської опозицією, Мадуро відсторонив Фігеру від керівництва служби нацрозвідки.

Мадуро не пояснив причину відставки Фігери. За даними Wall Street Journal, екс-керівник венесуельської розвідки відмовився підтримувати режим і перейшов на бік опозиції.

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