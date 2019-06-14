Новини 14 червня: Соратник Медведчука купив ZIK, неконституційна НКРЕКП

Соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK, Зеленський призначив командувача Національної гвардії України та керівника Державної прикордонної служби, Конституційний суд визнав створення Нацкомісії з тарифів неконституційним — новини, які були актуальні 14 червня.

Про ZIK

14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK. Таким чином, у медіаактивах Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Через це зараз з ZIKу масово звільняються топ-менеджери й журналісти.

Про призначення

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України, а керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Про Нацкомісію з тарифів

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи.

Про візитерів Зеленського

За тиждень після інавгурації Володимира Зеленського в Адміністрації президента побували представники антикорупційних органів, телевізійники та друзі глави держави зі студії "Квартал 95".

Як пише Bihus.info, на Банкову приходили директор Національного антикорупційного бюро, голова Вищого антикорупційного суду, актори "Кварталу 95", голова правління "Суспільного", гендиректор "1+1" й генпродюсер "NewsOne".

Про рейтинги

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то партію "Слуга народу" підтримали 51,3% громадян, подолала би бар’єр у 5% і партія екс-очільника СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь".

Про Вакарчука та Садового

14 липня, Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах.

Згодом на Facebook сторінці партії "Голос" з’явилося повідомлення, що інформація, яку озвучив Садовий, про якісь домовленості між партіями не відповідає дійсності.

Після цього Садовий заяив, що спантеличений спростуванням партією "Голос" інформації про домовленості політсил.

Про інші важливі новини

Із виборчого списку президентської партії "Слуга народу" прибрали 23-річного Романа Карабаджака, який ішов під номером 83.

Проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками, йдеться в заяві прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ), оприлюдненій 14 червня.

У червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.