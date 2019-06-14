Новости 14 июня: Соратник Медведчука купил ZIK, неконституционная НКРЕКП

Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK, Зеленский назначил командующего Национальной гвардии Украины и руководителя Государственной пограничной службы, Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам неконституционным – новости, которые были актуальны 14 июня.

О канале ZIK

14 июня народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.

Таким образом, в медиаактивах Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Из-за этого с ZIKа массово увольняются топ-менеджеры и журналисты.

О назначениях

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, а руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

О Нацкомиссии по тарифам

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Также Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

О рейтингах

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали 51,3% граждан, преодолела бы барьер в 5% и партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь".

О визитерах Зеленского

За неделю после инаугурации Владимира Зеленского в Администрации президента побывали представители антикоррупционных органов, телевизионщики и друзья главы государства из студии "Квартал 95".

Как пишет Bihus.info, на Банковую приходили директор Национального антикоррупционного бюро, глава Высшего антикоррупционного суда, актеры "Квартала 95", глава правления "Суспильного", гендиректор "1+1" и генпродюсер "NewsOne".

О Вакарчуке и Садовом

Ранее, 14 июля, Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах.

Впоследствии на Facebook странице партии "Голос" появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовый, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.

После этого Садовый заявил, что озадачен опровержением партией "Голос" информации о договоренностях политсил.

О партийных списках

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" убрали 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.

О других важных новостях

Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями, говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном 14 июня.

В июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его гассбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.