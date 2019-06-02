У МЗС РФ вважають внесення Познера до бази "Миротворця" викликом для Зеленського

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає внесення російського журналіста і телеведучого Володимира Познера до бази українського сайту "Миротворець" викликом для нової влади.

Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook.

"Включення Володимира Познера до списку "Миротворця" і знесення пам'ятника Жукову в Харкові - серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки у реченні "Засудити не можна промовчати", - зазначила Захарова.

Як наголошується на сайті "Миротворець", Познера внесли до бази за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".

Відзначається, що він був головою журі конкурсу ЯМЕФ 2019 ( "ТЕФІ-Капітал").

Також Познеру закидають "участь в пропагандистських заходах Росії проти України" та "участь у спробах легалізації анексії АР Крим".

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи України розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Познером усвідомлених діянь "проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

Сам Познер пояснив, що у квітні цього року літав до Ялти в якості голови журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".

"Прилетів, провів засідання журі, полетів. Все. Очевидно, це і послужило приводом для включення мене до цього списку", - написав він на своєму сайті.

За словами Познера, "коментувати дурниці - справа пуста".

"Чи ворог я України? Звичайно, ні. Чи буду я страждати від того, що мені заборонено в'їзд в Україну? Теж ні", - додав він.

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