У МЗС РФ вважають внесення Познера до бази "Миротворця" викликом для Зеленського
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає внесення російського журналіста і телеведучого Володимира Познера до бази українського сайту "Миротворець" викликом для нової влади.
Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook.
"Включення Володимира Познера до списку "Миротворця" і знесення пам'ятника Жукову в Харкові - серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки у реченні "Засудити не можна промовчати", - зазначила Захарова.
Як наголошується на сайті "Миротворець", Познера внесли до бази за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".
Відзначається, що він був головою журі конкурсу ЯМЕФ 2019 ( "ТЕФІ-Капітал").
Також Познеру закидають "участь в пропагандистських заходах Росії проти України" та "участь у спробах легалізації анексії АР Крим".
Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи України розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Познером усвідомлених діянь "проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".
Сам Познер пояснив, що у квітні цього року літав до Ялти в якості голови журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".
"Прилетів, провів засідання журі, полетів. Все. Очевидно, це і послужило приводом для включення мене до цього списку", - написав він на своєму сайті.
За словами Познера, "коментувати дурниці - справа пуста".
"Чи ворог я України? Звичайно, ні. Чи буду я страждати від того, що мені заборонено в'їзд в Україну? Теж ні", - додав він.
Нагадаємо:
- Сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.
- Зокрема, на ньому були опубліковані персональні дані екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини незадовго до їх вбивства біля власних квартир.
- У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.
- Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.
- Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.
- У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".
- Свого часу на сайті опинялися Міхеіл Саакашвілі і Юлія Тимошенко.
- Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua