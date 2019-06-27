Новини 27 червня: брифінг Зеленського, новий глава Антитерористичного центру

Зеленський провів брифінг, на якому розкритикував МЗС та звернувся до Путіна, призначено першого заступника глави Служби безпеки і керівника Антитерористичного центру при СБУ — новини, які були актуальні 27 червня.

Про брифінг Зеленського

Тут Володимир Зеленський провів терміновий брифінг. З головних тез:

Висловив обурення з приводу дій міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.

Звернувся до Путіна: "Я хочу звернутись до президента Росії. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!"

Дорікнув Віктору Медведчуку у тому, що він згадує про військовополонених в Росії та окупованих територіях лише за кільки тижнів до виборів.

Запевнив, що під час поїздки до Європи ставив європейським лідерам питання щодо повернення Росії до ПАРЄ, але всі вони зазначили, що ця справа вже вирішена.

І про відповіді на тези Зеленського

Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

А Глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звинуватив Зеленського у тому, що він перекладає на депутатів провину за повернення російської делегації до Асамблеї.

Про призначення Зеленського

Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Згідно з даними з відкритих джерел, Баранецький має військове звання генерал-майора, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

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