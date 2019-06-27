Новости 27 июня: брифинг Зеленского, новый глава Антитеррористического центра

Зеленский провел брифинг, на котором раскритиковал МИД и обратился к Путину, назначен первый заместитель главы Службы безопасности и руководитель Антитеррористического центра при СБУ – новости, которые были актуальны 27 июня.

О брифинге Зеленского

Тут Владимир Зеленский провел срочный брифинг. Из главных тезисов:

Выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павла Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России касательно пленных моряков.

Обратился к Путину: "Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!"

Упрекнул Виктора Медведчука в том, что он вспоминает о военнопленных в России и оккупированных территориях только за несколько недель до выборов.

Заверил, что во время поездки в Европу ставил европейским лидерам вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отметили, что это дело уже решено.

И об ответах на тезисы Зеленского

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

А глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обвинил Зеленского в том, что он перекладывает на депутатов вину за возвращение российской делегации в Ассамблее.

О назначениях Зеленского

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Согласно данным из открытых источников, Баранецкий имеет воинское звание генерал-майора, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

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Среди возможных кандидатов чаще всего украинцы в кресле премьера видят Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Владимира Гройсмана.