Омелян відповів Зеленському щодо "держави у смартфоні"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що має спільні погляди на розвиток заявленої президентом Володимиром Зеленським "держави у смартфоні", яка вже частково працює в Україні.

Про це він сказав у вівторок, 4 червня, в ефірі 5 каналу.

За його словами, він має спільні погляди з президентом щодо розвитку цифрової економіки.

"Треба віддати належне, сьогодні у нас була конференція, де була команда президента і ми обговорили погляди на цифрову економіку і я радий, що ці погляди у нас спільні", - сказав Омелян.

"Сподіваюся, що ми вийдемо на спільну роботу, адже не важливо, хто буде це втілювати, Омелян, чи Зеленський, головне, що держава від цього тільки виграє", - сказав міністр.

Разом з тим він зазначив, що треба уникати радикалізму і не забувати про кібербезпеку, оскільки так званий "вірус Пєтя" і інші показав, що в один момент можна залишитися з одними паперами.

Міністр додав, що дуже важливо, що призначений Зеленським в.о. голови СБУ Іван Баканов теж це розуміє.

"Це комплексні речі, вони не робляться хайпом, а за допомогою добре продуманих алгоритмів. Зміною нормативки. Бо є ж сувора реальність - законодавство України, яке розроблене ще у 60-х роках", - сказав він.

Міністр наголосив, що підконтрольне йому відомство боролося з цим, але іноді впровадження тих чи інших сервісів займало 2-3 роки.

"Для нас важливо, щоб не було контакту між чиновником і клієнтом, тобто платником податків. Щоб всі державні сервіси були досяжні дуже просто", - сказав Омелян.

Він додав, що за три останні роки було зроблено дуже багато, оскільки майже 200 державних сервісів було переведено в онлайн.

Крім того, Омелян зазначив, що задоволений тим, що Зеленський як політик осмілюється говорити про проривні речі для України, щоб бути на рівні з багатьма країнами.

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