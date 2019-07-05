Балух вважає обмін єдиним способом вийти живим із колонії РФ

Український політв'язень Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.

Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передають "Крим.Реалії".

"В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами.

Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, надії ніякої немає... Об’єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін", – підкреслив Балух.

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