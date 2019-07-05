Балух вважає обмін єдиним способом вийти живим із колонії РФ

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П'ятниця, 5 липня 2019, 01:22

Український політв'язень Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.

Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передають "Крим.Реалії".

"В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами.

Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, надії ніякої немає... Об’єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін", – підкреслив Балух.

Нагадаємо:

  • 25 червня український політв'язень Володимир Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування. Балух вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
  • Нещодавно Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
  • ФСБ Росії затримала кримчанина Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
  • Наразі Балуха утримують у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.

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Теми: Балух Крим політв'язні Росія


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