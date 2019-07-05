Штаб "Слуги народу" вчить кандидатів, як уникати незручних питань
Штаб партії "Слуга народу" проводить для своїх кандидатів у нардепи групові тренування, щоб навчити, як спілкуватися з журналістами і уникати незручних питань.
Про це йдеться у статті "Української правди" "Нові партії на виборах. Хто і чим займається в штабах "Слуги народу" та "Голосу"".
За даними журналіста, на День Конституції "Слуга народу" зібрала списочників, де їхні "скіли прокачували" штабні юристи, медійники та діджитал-офіс.
"Упродовж кількох годин їх вчили, як поводитися з журналістами: правильно спілкуватися, відповідати на незручні запитання або ж уникати їх, змінювати тему розмови", - йдеться у статті.
Також СММники пояснювали майбутнім депутатам, якими в ідеалі повинні бути їхні сторінки у соцмедіа, просили утримуватися від політичних жартів, критики опонентів у Фейсбуці.
Крім того, кандидатам рекомендували уважно переглянути історію своїх постів, щоб ненароком ні в кого не знайшли еротичних фото чи брутальних висловлювань.
Повідомляється, на парламентських виборах перед партією "Слуга народу" стоять два важливі завдання: мобілізувати електорат прийти на дільниці у розпал сезону відпусток та зібрати різних кандидатів зі списку – у єдину команду.
Саме для цього проводять групові тренування, розробляють нові мотивувальні відеоролики та влаштовують агітаційні тури, де кандидати першої двадцятки їздять по країні і зі сцени закликають людей приходити на дільниці 21 липня.
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Нагадаємо:
- Раніше голова партії "Голос" Юлія Клименко розповіла, що партія навчає своїх кандидатів, щоб вони змогла працювати в парламенті з першого ж дня після складання присяги.
- "У нас є щотижня мінімум 3-4 дні, де ми маємо спеціалізовані лекції. Наприклад, публічні фінанси, бюджетування, державний борг, як працює регламент Верховної Ради… Ми робимо методички, ми робимо те, що називається факт-бук, де кожному кандидату прописано, який у нас ВВП і т.д., щоб людина приходила і знала, про що вона повинна говорити", - розповідала вона.
- За словами Клименко, на такі навчання вона запрошувала і кандидатів від "Слуги народу