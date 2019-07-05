Штаб "Слуги народу" вчить кандидатів, як уникати незручних питань

Штаб партії "Слуга народу" проводить для своїх кандидатів у нардепи групові тренування, щоб навчити, як спілкуватися з журналістами і уникати незручних питань.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Нові партії на виборах. Хто і чим займається в штабах "Слуги народу" та "Голосу"".

За даними журналіста, на День Конституції "Слуга народу" зібрала списочників, де їхні "скіли прокачували" штабні юристи, медійники та діджитал-офіс.

"Упродовж кількох годин їх вчили, як поводитися з журналістами: правильно спілкуватися, відповідати на незручні запитання або ж уникати їх, змінювати тему розмови", - йдеться у статті.

Також СММники пояснювали майбутнім депутатам, якими в ідеалі повинні бути їхні сторінки у соцмедіа, просили утримуватися від політичних жартів, критики опонентів у Фейсбуці.

Крім того, кандидатам рекомендували уважно переглянути історію своїх постів, щоб ненароком ні в кого не знайшли еротичних фото чи брутальних висловлювань.

Повідомляється, на парламентських виборах перед партією "Слуга народу" стоять два важливі завдання: мобілізувати електорат прийти на дільниці у розпал сезону відпусток та зібрати різних кандидатів зі списку – у єдину команду.

Саме для цього проводять групові тренування, розробляють нові мотивувальні відеоролики та влаштовують агітаційні тури, де кандидати першої двадцятки їздять по країні і зі сцени закликають людей приходити на дільниці 21 липня.

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