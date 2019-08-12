Труба відповів на закид про рейдерство і сказав, на що перетворився Порошенко
Джерело: Telegram-канал Романа Труби
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що бюро не намагається захопити телеканал "Прямий", а п'ятий президент Петро Порошенко перетворився на політика, який займається "підміною понять".
Пряма мова: "Маю відреагувати на заяву Петра Порошенка щодо нібито "рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".
На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно.
У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо.
У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку."
Деталі: За словами Труби, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів "Прямого", і такого ніколи не буде відбуватися.
Також він вважає, що Порошенку не личить маніпулювати роботою телеканалу в умовах Операції об’єднаних сил.
Що було раніше: Після того як п'ятий президент Петро Порошенко вийшов з допиту ДБР він заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".
Порошенко заявив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.
Нагадаємо:
- 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
- Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно
Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР