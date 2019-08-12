Труба відповів на закид про рейдерство і сказав, на що перетворився Порошенко

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Понеділок, 12 серпня 2019, 15:48

Джерело: Telegram-канал Романа Труби

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що бюро не намагається захопити телеканал "Прямий", а п'ятий президент Петро Порошенко перетворився на політика, який займається "підміною понять".

Пряма мова: "Маю відреагувати на заяву Петра Порошенка щодо нібито "рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно.

У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо.

У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку."

Деталі: За словами Труби, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів "Прямого", і такого ніколи не буде відбуватися.

Також він вважає, що Порошенку не личить маніпулювати роботою телеканалу в умовах Операції об’єднаних сил.

Що було раніше: Після того як п'ятий президент Петро Порошенко вийшов з допиту ДБР він заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

Порошенко заявив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.

Нагадаємо:

  • 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
  • Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Українська правда

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Теми: Труба Порошенко Портнов ДБР


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