Труба відповів на закид про рейдерство і сказав, на що перетворився Порошенко

Джерело: Telegram-канал Романа Труби

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що бюро не намагається захопити телеканал "Прямий", а п'ятий президент Петро Порошенко перетворився на політика, який займається "підміною понять".

Пряма мова: "Маю відреагувати на заяву Петра Порошенка щодо нібито "рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно.

У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо.

У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку."

Деталі: За словами Труби, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів "Прямого", і такого ніколи не буде відбуватися.

Також він вважає, що Порошенку не личить маніпулювати роботою телеканалу в умовах Операції об’єднаних сил.

Що було раніше: Після того як п'ятий президент Петро Порошенко вийшов з допиту ДБР він заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

Порошенко заявив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.

Нагадаємо:

12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.

Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.

Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.

Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

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