Труба ответил на упрек о рейдерстве и сказал, во что превратился Порошенко
Источник: Telegram-канал Романа Трубы
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что бюро не пытается захватить телеканал "Прямой", а пятый президент Петр Порошенко превратился в политика, который занимается "подменой понятий".
Прямая речь: "Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой".
К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а и ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно.
В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.
У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко."
Детали: По словам Трубы, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов "Прямого", и такого никогда не будет происходить.
Также он считает, что Порошенко не подобает манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил.
Что было раньше: После того как пятый президент Петр Порошенко вышел с допроса ГБР он заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала "Прямой".
Порошенко заявил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом, но готов пройти полиграф в эфире телеканала.
Напомним:
- 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
- Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
- 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
- Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.
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