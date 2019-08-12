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Труба ответил на упрек о рейдерстве и сказал, во что превратился Порошенко

Понедельник, 12 августа 2019, 15:48
Труба ответил на упрек о рейдерстве и сказал, во что превратился Порошенко

Источник: Telegram-канал Романа Трубы

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что бюро не пытается захватить телеканал "Прямой", а пятый президент Петр Порошенко превратился в политика, который занимается "подменой понятий".

Прямая речь: "Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой".

К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а и ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно.

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко."

Детали: По словам Трубы, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов "Прямого", и такого никогда не будет происходить.

Также он считает, что Порошенко не подобает манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил.

Что было раньше: После того как пятый президент Петр Порошенко вышел с допроса ГБР он заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Порошенко заявил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом, но готов пройти полиграф в эфире телеканала.

Напомним:

  • 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
  • Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Украинская правда

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Темы: ТрубаПорошенкоПортновГБР
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