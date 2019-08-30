Новини 30 серпня: фейк про обмін, законопроекти Зеленського, інтерв’ю Гончарука

Новообраний генпрокурор повідомив про обмін політв’язнями, "Слуга народу" та Зеленський зареєстрували 74 законопроекти, новий прем’єр-міністр вперше поспілкувався з журналістами — новини, які були актуальні 30 серпня.

Про "обмін"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у своєму Facebook поширив повідомлення про обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Пізніше в Офісі президента заявили, що звільнення ув’язнених у Росії українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян ще не завершилося.

Про законопроекти

Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 народних депутатів і запровадити суто пропорційну виборчу систему.

Також Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.

Крім цього Президент вніс до парламенту проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Про прем’єр-міністра

Одразу після свого призначення новий прем’єр-міністр України Олексій Гончарук з самого ранку зустрівся з журналістами.

Гончарук розповів, що йому подобаються реформи Супрун та Гриневич, але нові міністри перевірять механізми імплементації освітньої і медичної реформ.

Також він сказав, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших, однак очільнику МВС "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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