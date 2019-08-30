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Новости 30 августа: фейк об обмене, законопроекты Зеленского, интервью Гончарука

Пятница, 30 августа 2019, 21:44

Новоизбранный генпрокурор сообщил об обмене политзаключенными, "Слуга народа" и Зеленский зарегистрировали 74 законопроекта, новый премьер-министр впервые пообщался с журналистами — новости, которые были актуальны 30 августа.

Об "обмене"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в своем Facebook распространил сообщение об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Позже в Офисе президента заявили, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

О законопроектах

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести чисто пропорциональную систему.

Также Зеленский хочет вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.

Кроме этого президент внес в парламент проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

О премьер-министре

Сразу после своего назначения новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук с самого утра встретился с журналистами.

Гончарук рассказал, что ему нравятся реформы Супрун и Гриневич, но новые министры проверят механизмы имплементации образовательной и медицинской реформ.

Также он сказал, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Украинские защитники зафиксировали 4 прицельных обстрела со стороны боевиков на Донбассе, в результате чего погиб один боец ​​Объединенных сил Украины.

Днепровский райсуд Киева оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Украинская правда
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