У "Слузі народу" пропонують адаптуватися до ПАРЄ з Росією

У партії "Слуга народу" вважають за доцільне просування інтересів України в Парламентській асамблеї Ради Європи без акценту на присутність там Росії.

Про це сказав майбутній народний депутат від цієї політсили дипломат Богдан Яременко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання – не у виключенні Росії, а пропозиція своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося – це можна робити і з Росією (делегацією РФ в ПАРЄ), і без Росії", – сказав Яременко відповідаючи на питання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення про повернення делегації РФ, як про це заявляли деякі українські парламентарії.

Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав.

"Значить, ми повинні адаптуватися до ситуації і шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес – не в виключення Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", – вказав Яременко.

За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.

Яременко підкреслив, що ПАРЄ – це майданчик, де "можна і потрібно домовлятися".

"ПАРЄ – організація парламентів. Там немає якоїсь однієї установки – йди, домовляйся, йди говори – у тебе завжди будуть перемоги і завжди будуть поразки. В одних випадках тебе будуть підтримувати, в інших – ти десь не дотягнеш. Це нормальна робота, і навколо неї не треба істерик", – вважає політик.

За його словами, Україні потрібна ПАРЄ, оскільки вона встановлює стандарти в сфері прав людини. "І нам ці стандарти треба вводити у себе в країні", – підкреслив Яременко.

Він також зазначив, що поки не вирішено, яка саме делегація – парламенту попереднього скликання чи нового – братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

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