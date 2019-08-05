Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" пропонують адаптуватися до ПАРЄ з Росією

Понеділок, 5 серпня 2019, 14:14

У партії "Слуга народу" вважають за доцільне просування інтересів України в Парламентській асамблеї Ради Європи без акценту на присутність там Росії.

Про це сказав майбутній народний депутат від цієї політсили дипломат Богдан Яременко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання – не у виключенні Росії, а пропозиція своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося – це можна робити і з Росією (делегацією РФ в ПАРЄ), і без Росії", – сказав Яременко відповідаючи на питання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення про повернення делегації РФ, як про це заявляли деякі українські парламентарії.

Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав.

"Значить, ми повинні адаптуватися до ситуації і шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес – не в виключення Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", – вказав Яременко.

За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.

Яременко підкреслив, що ПАРЄ – це майданчик, де "можна і потрібно домовлятися".

"ПАРЄ – організація парламентів. Там немає якоїсь однієї установки – йди, домовляйся, йди говори – у тебе завжди будуть перемоги і завжди будуть поразки. В одних випадках тебе будуть підтримувати, в інших – ти десь не дотягнеш. Це нормальна робота, і навколо неї не треба істерик", – вважає політик.

За його словами, Україні потрібна ПАРЄ, оскільки вона встановлює стандарти в сфері прав людини. "І нам ці стандарти треба вводити у себе в країні", – підкреслив Яременко.

Він також зазначив, що поки не вирішено, яка саме делегація – парламенту попереднього скликання чи нового – братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: