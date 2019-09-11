Цемах повертається в Україну
Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасом Володимир Цемах повертається в Україну.
Джерело: сторінка Марії Левченко-Цемах "ВКонтакте"
Деталі: Дочка Марія Левченко-Цемах на сторінці "Вконтакте" підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому".
Цемах є громадянином України та проживає на непідконтрольній Києву території Донецької області.
Що цьому передувало: 7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.
9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку
Передісторія:
- 27 червня українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію.
- Під час засідання суду прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. У Генеральній прокуратурі припустили, що Цемах може повернутися в ОРДО.
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. У списку обміну був Цемах. Нідерланди неодноразово просили Київ не віддавати його Росії.
- Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.