Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасом Володимир Цемах повертається в Україну.

Джерело: сторінка Марії Левченко-Цемах "ВКонтакте"

Деталі: Дочка Марія Левченко-Цемах на сторінці "Вконтакте" підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому".

скріншот сторінки вконтакте

Цемах є громадянином України та проживає на непідконтрольній Києву території Донецької області.

Що цьому передувало: 7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.

Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

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