Цемах повертається в Україну

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Середа, 11 вересня 2019, 23:19

Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасом Володимир Цемах повертається в Україну.

Джерело: сторінка Марії Левченко-Цемах "ВКонтакте"

Деталі: Дочка Марія Левченко-Цемах на сторінці "Вконтакте" підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому".

 
скріншот сторінки вконтакте

Цемах є громадянином України та проживає на непідконтрольній Києву території Донецької області.

Що цьому передувало: 7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.

Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку

Передісторія:

  • 27 червня українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію.
  • Під час засідання суду прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. У Генеральній прокуратурі припустили, що Цемах може повернутися в ОРДО.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. У списку обміну був Цемах. Нідерланди неодноразово просили Київ не віддавати його Росії.
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

Українська правда

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Теми: MH17


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