Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга MH17 над Донбассом Владимир Цемах возвращается в Украину.

Источник: страница Марии Левченко-Цемах "ВКонтакте"

Детали: Дочь Мария Левченко-Цемах на странице "Вконтакте" подписала фотографию с отцом: "Ура, дорогие мои, едем домой".

Цемах является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Что этому предшествовало: 7 сентября прокуратура Голландии попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.

9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха голландцам.

Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

11 сентября Голландия переквалифицировала Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

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