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Цемах возвращается в Украину

Среда, 11 сентября 2019, 23:19

Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга MH17 над Донбассом Владимир Цемах возвращается в Украину.

Источник: страница Марии Левченко-Цемах "ВКонтакте"

Детали: Дочь Мария Левченко-Цемах на странице "Вконтакте" подписала фотографию с отцом: "Ура, дорогие мои, едем домой".

 
скриншот страницы вконтакте

Цемах является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Что этому предшествовало: 7 сентября прокуратура Голландии попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.

9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха голландцам.

Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

11 сентября Голландия переквалифицировала Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

Узнать больше: Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была с самого начала

Предыстория:

  • 27 июня украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на территории оккупированной Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
  • Во время заседания суда прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
  • 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. В Генеральной прокуратуре предположили, что Цемах может вернуться в ОРДО.
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В списке обмена был Цемах. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать его России.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Украинская правда

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Темы: MH17
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