Цемах возвращается в Украину
Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга MH17 над Донбассом Владимир Цемах возвращается в Украину.
Источник: страница Марии Левченко-Цемах "ВКонтакте"
Детали: Дочь Мария Левченко-Цемах на странице "Вконтакте" подписала фотографию с отцом: "Ура, дорогие мои, едем домой".
Цемах является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Что этому предшествовало: 7 сентября прокуратура Голландии попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.
9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха голландцам.
Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
11 сентября Голландия переквалифицировала Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
Узнать больше: Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была с самого начала
Предыстория:
- 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на территории оккупированной Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
- Во время заседания суда прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
- 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. В Генеральной прокуратуре предположили, что Цемах может вернуться в ОРДО.
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В списке обмена был Цемах. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать его России.
- Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
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