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Новини 13 вересня: форум YES, відставка ЦВК, обшуки у банку Порошенка

П'ятниця, 13 вересня 2019, 21:27

У Києві відбулась 16-й зустріч "Ялтинської європейської стратегії", Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, слідчі ДБР обшукували офіс Міжнародного інвестиційного банку — новини, які були актуальні 13 вересня.

Про форум YES

Сьогодні в Києві відбулась 16-й зустріч "Ялтинської європейської стратегії" (YES) Віктора Пінчука за назвою "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Так, на форумі звільнений із російської колонії Олег Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців.

Зеленський у своєму виступі заявив, що щастя для нього – це коли українська родина збирається за столом у повному складі, війни немає, захисники живі, заробітчани вдома, сім’я живе у достатку, а корупціонери сидять у в’язниці. І що його команда готує кілька сценаріїв повернення анексованого Росією Криму.

Ще на форумі з’явився олігарх Ігор Коломойський, заявивши, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.

Про ЦВК

Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.

Центральна виборча комісія, вважає рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачить.

Тим часом фракція партії "Слуга народу" вже має список із 35 потенційних кандидатів на посади членів ЦВК.

Про Порошенка та ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко розповів свідчив у Держаному бюро розслідуванні щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

Також сьогодні слідчі ДБР обшукували офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить Порошенку.

Про інші важливі новини

Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

Ще Зеленський заявив, що на нещодавній зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським говорив про скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.

Головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", госпіталізували.

У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії. Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через ймовірні порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.

Українська правда

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