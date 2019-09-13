Новости 13 сентября: форум YES, отставка ЦИК, обыски в банке Порошенко

В Киеве состоялась 16-й встреча "Ялтинской европейской стратегии", Верховная Рада досрочно освободила всех членов Центральной избирательной комиссии, следователи ГБР обыскивали офис Международного инвестиционного банка – новости, которые были актуальны 13 сентября.

О форуме YES

Сегодня в Киеве состоялась 16-й встреча "Ялтинской европейской стратегии" (YES) Виктора Пинчука под названием "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Так, на форуме освобожденный из российской колонии Олег Сенцов на форуме "Ялтинской европейской стратегии" показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев.

Зеленский в своей речи заявил, что счастье для него – это когда украинская семья собирается за столом в полном составе, войны нет, защитники живы, заробитчане дома, семья живет в достатке, а коррупционеры сидят в тюрьме. И что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.

Еще на форуме появился олигарх Игорь Коломойский, заявив, что у него "вечный мир" с Пинчуком.

О ЦВК

Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.

Центральная избирательная комиссия, считает решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видит.

Тем временем, фракция партии "Слуга народа" уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов ЦВК.

О Порошенко и ДБР

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что свидетельствовал в Государственном бюро расследовании по ренационализации Приватбанка и попадания в плен украинских моряков.

Также сегодня следователи ДБР обыскивали офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко.

О других важных новостях

Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Еще Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", госпитализировали.

В городском совете Днипра 13 сентября правоохранители проводят следственные действия. Прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.