Новини 17 вересня: підпал будинку Гонтаревої, арешт "Кузні на Рибальському"

Під Києвом спалили дім Гонтаревої, суд арештував всю нерухомість "Кузні на Рибальському" — новини, які були актуальні 17 вересня.

Про підпал

Будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом спалили в ніч на 17 вересня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що поліція розслідує підпал будинку Гонтаревої.

Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку може бути вигідний їй самій.

На місці згарища будинку поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету.

Гонтарева заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії, навіть після підпалу її будинку в Україні.

Правління Національного банку назвало атаки проти екс-голови центробанку "терором", мета якого - залякати реформаторів.

В Офісі президента заявили, що розкриття цієї справи "має стати пріоритетом".

Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу.

Тут ми розбираємося, хто може стояти за підпалом, яких ворогів нажила собі екс-очільниця НБУ та як із цим пов’язана націоналізація "Привату".

Про арешт "Кузні"

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Facebook призупинив в Україні діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації. Серед заблокованих - сторінки інформаційних сайтів "Знай", Politeka і Hyser.

Зеленський оголосив догану двом заступникам керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.

Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві, де обговорювалася тема свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

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