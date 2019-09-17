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Новости 17 сентября: поджог дома Гонтаревой, арест "Кузни на Рыбальском"

Вторник, 17 сентября 2019, 21:42

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой, суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" — новости, которые были актуальны 17 сентября.

О поджоге

Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция расследует поджог дома Гонтаревой.

Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка может быть выгоден ей самой.

На месте пожарища дома полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.

Правление Национального банка назвало атаки против экс-главы центробанка "террором", цель которого - запугать реформаторов.

В Офисе президента заявили, что раскрытие этого дела "должно стать приоритетом".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога.

Тут мы разбираемся, кто может стоять за поджогом, каких врагов нажила себе экс-руководитель НБУ и как с этим связана национализация "Привата".

Об аресте "Кузни"

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Среди заблокированных - страницы информационных сайтов "Знай", Politeka и Hyser.

Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Соратники Виктора Медведчука, владельцы частного охранного агентства "Шторм", захватили территорию на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.

Украинская правда
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