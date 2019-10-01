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Демократи вимагають у Джуліані показати записи щодо тиску на Україну

Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:37

Голови комітетів Палати представників Конгресу з розвідки, нагляду і закордонних справ попросили адвоката президента США Дональда Трампа – Руді Джуліані надати до 15 жовтня документи, пов'язані з розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на лист голів комітетів до Джуліані.

"Ваше невиконання або відмова виконати порядок, зокрема, за вказівкою або розпорядженням президента або Білого дому, є доказом перешкоджання розслідуванню імпічменту Палати і може бути використано як несприятливий висновок проти вас і президента", - йдеться у листі.

Згідно з порядком, Джуліані повинен передати повідомлення, зокрема, текстові повідомлення і телефонні записи, щодо його зусиль з залучення українських чиновників для розслідування проти сина Джо Байдена - Хантера, який служив в раді директорів української енергетичної компанії.

Крім того, конгресмени попросили передати повідомлення, стосовно зовнішньої допомоги США Україні, а також будь-яку інформацію про зусилля з її стримування.

Джуліані поки не повідомив, чи буде він виконувати повістку до суду.

"Я отримав повістку, підписану тільки головами-демократами, які вже вирішили наперед результат цієї справи", - написав він у Твіттері.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргуненазваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампімпічментСШАЗеленський
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