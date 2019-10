Демократи вимагають у Джуліані показати записи щодо тиску на Україну

Голови комітетів Палати представників Конгресу з розвідки, нагляду і закордонних справ попросили адвоката президента США Дональда Трампа – Руді Джуліані надати до 15 жовтня документи, пов'язані з розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на лист голів комітетів до Джуліані.

"Ваше невиконання або відмова виконати порядок, зокрема, за вказівкою або розпорядженням президента або Білого дому, є доказом перешкоджання розслідуванню імпічменту Палати і може бути використано як несприятливий висновок проти вас і президента", - йдеться у листі.

Згідно з порядком, Джуліані повинен передати повідомлення, зокрема, текстові повідомлення і телефонні записи, щодо його зусиль з залучення українських чиновників для розслідування проти сина Джо Байдена - Хантера, який служив в раді директорів української енергетичної компанії.

Крім того, конгресмени попросили передати повідомлення, стосовно зовнішньої допомоги США Україні, а також будь-яку інформацію про зусилля з її стримування.

Джуліані поки не повідомив, чи буде він виконувати повістку до суду.

"Я отримав повістку, підписану тільки головами-демократами, які вже вирішили наперед результат цієї справи", - написав він у Твіттері.

I have received a subpoena signed only by Democrat Chairs who have prejudged this case. It raises significant issues concerning legitimacy and constitutional and legal issues including,inter alia, attorney client and other privileges. It will be given appropriate consideration.