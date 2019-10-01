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У Німеччині вітають узгодження Україною "формули Штайнмаєра"

Вівторок, 1 жовтня 2019, 23:29
У Німеччині вітають узгодження Україною формули Штайнмаєра

Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав узгодження Тристоронньою контактною групою в Мінську тексту "формули Штайнмаєра".

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Мааса: "Я радий, що конструктивна атмосфера роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську привела сьогодні до прогресу, на який занадто давно сподівалися. 

Таким чином, двері до чотиристороннього саміту і подальших етапів реалізації Мінської угоди стають відкритими".

Що цьому передувало: 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".

Узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським розкритикували у фракціях "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Від Зеленського вимагають показати оригінал узгодженого тексту "формули Штайнмаєра", а також закритого засідання Верховної Ради, на якому президент має пояснити, який документ підписано в Мінську і на які поступки він готовий піти.

Знати більше: Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра"

"Українська правда" у Threads

Теми: формула ШтайнмаєраНімеччинаЗеленський
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