У Німеччині вітають узгодження Україною "формули Штайнмаєра"
Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав узгодження Тристоронньою контактною групою в Мінську тексту "формули Штайнмаєра".
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова Мааса: "Я радий, що конструктивна атмосфера роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську привела сьогодні до прогресу, на який занадто давно сподівалися.
Таким чином, двері до чотиристороннього саміту і подальших етапів реалізації Мінської угоди стають відкритими".
Що цьому передувало: 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.
Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".
Узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським розкритикували у фракціях "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина".
Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Від Зеленського вимагають показати оригінал узгодженого тексту "формули Штайнмаєра", а також закритого засідання Верховної Ради, на якому президент має пояснити, який документ підписано в Мінську і на які поступки він готовий піти.
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