Кварталівська пісня про Гонтареву нагадала Порошенку історію з Кадировим

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися перед шанувальниками хору ім. Верьовки через в’їдливу пісню про пожежу в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "Історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче.

У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік.

Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт....

Власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися - перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтарєвою".

Деталі: Порошенко додав, що хор Верьовки - це значно більше, ніж його менеджмент. Більше ніж група, яка співала в шоу "Кварталу".

Хору минає 77-й рік. За цей час, на думку Порошенка, він став одним із мистецьких символів України.

Що було раніше: У 2014 році "95 Квартал" для свого жарту використав відео на якому плаче ватажок Чечні Рамзан Кадиров. Виявилося, що відео зняли під час скорботної молитви Кадирова.

Такий "жарт" став причиною конфлікту та погроз "Кварталу". Відео "жарту" видалили, а нинішній президент Володимир Зеленський вибачився через інцидент.

20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає до нього стосунку.

Організацією виступу хору займався нардеп "Слуги народу" та колишній кварталівець Юрій Корявченков, відомий також як "Юзік".

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою, а це негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку Гонтаревої.

Генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

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