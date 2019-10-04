Балух розповів, як "тролив" окупантів українським прапором

Визволений із російської в’язниці Володимир Балух розповів, що вивісив український прапор на своїй оселі в Криму, щоб "потролити" російських окупантів.

Джерело: "Радіо Крим.Реалії".

Пряма мова: "Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скажуть: "Зніми, ти ось нас провокуєш". У мене було що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою".

Деталі: Балух пояснив, що вивісив прапор тому, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави "і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".

Він також додав, що російські силовики і місцева влада в анексованому Криму погрожували йому через український прапор ще до його арешту.

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