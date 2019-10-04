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Балух розповів, як "тролив" окупантів українським прапором

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 08:25

Визволений із російської в’язниці Володимир Балух розповів, що вивісив український прапор на своїй оселі в Криму, щоб "потролити" російських окупантів.

Джерело: "Радіо Крим.Реалії".

Пряма мова: "Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скажуть: "Зніми, ти ось нас провокуєш". У мене було що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою".

Деталі: Балух пояснив, що вивісив прапор тому, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави "і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".

Він також додав, що російські силовики і місцева влада в анексованому Криму погрожували йому через український прапор ще до його арешту.

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія:

  • 4 серпня 2017 року окупанти засудили Володимира Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.
  • 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.
  • Балух на понад 200 днів оголошував голодування, протестуючи проти вироку.
  • Після обміну політв’язнів за формулою "35 українців на 35 росіян", який відбувся 7 вересня 2019 року, адвокат Ольга Дінзе заявляла, що Торжоцький міжрайонний суд розглядатиме скаргу захисту Балуха через його безперервне перебування у штрафному ізоляторі в колонії.
  • 3 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що ще один обмін утримуваними особами може відбутися наступного тижня.

"Українська правда" в Threads

Теми: БалухКримполітв'язні
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