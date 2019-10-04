Зірвалася поїздка до Каліфорнії: США не дали візи російським дипломатам

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 13:52

Представники російського зовнішньополітичного відомства не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" у США цього тижня через невидачу їм американських віз.

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає "Интерфакс"

Пряма мова: "Практика затягування видачі російським делегаціям американських віз і навіть прямої відмови у видачі віз набула широкого і, на жаль, регулярного характеру.

Наприклад, цього тижня в результаті подібних кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс".

Деталі: Захарова зазначила, що майданчиком для цього формату служить колишня фортеця російських першопрохідців у Каліфорнії.

Російська фортеця Форт-Росс у північній частині Каліфорнії проіснувала з 1812 до 1841 року.

Передісторія:

  • США відмовили у візах для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 10-м співробітникам МЗС РФ, голові "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому й голові комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачову.
  • Росія запропонувала взяти процедурну паузу в роботі Першого комітету ГА ООН і перейти в режим неформальних консультацій, доки США не видадуть візи всій російській делегації.
  • Раніше Росія не дала візи деяким американцям, зокрема, сенаторам Крісу Мерфі і Рону Джонсону. Ті замість РФ поїхали до України.

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Теми: Росія США візи


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