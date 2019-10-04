Зірвалася поїздка до Каліфорнії: США не дали візи російським дипломатам

Представники російського зовнішньополітичного відомства не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" у США цього тижня через невидачу їм американських віз.

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає "Интерфакс"

Пряма мова: "Практика затягування видачі російським делегаціям американських віз і навіть прямої відмови у видачі віз набула широкого і, на жаль, регулярного характеру.

Наприклад, цього тижня в результаті подібних кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс".

Деталі: Захарова зазначила, що майданчиком для цього формату служить колишня фортеця російських першопрохідців у Каліфорнії.

Російська фортеця Форт-Росс у північній частині Каліфорнії проіснувала з 1812 до 1841 року.

Передісторія: