Зірвалася поїздка до Каліфорнії: США не дали візи російським дипломатам
Представники російського зовнішньополітичного відомства не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" у США цього тижня через невидачу їм американських віз.
Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає "Интерфакс"
Пряма мова: "Практика затягування видачі російським делегаціям американських віз і навіть прямої відмови у видачі віз набула широкого і, на жаль, регулярного характеру.
Наприклад, цього тижня в результаті подібних кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс".
Деталі: Захарова зазначила, що майданчиком для цього формату служить колишня фортеця російських першопрохідців у Каліфорнії.
Російська фортеця Форт-Росс у північній частині Каліфорнії проіснувала з 1812 до 1841 року.
Передісторія:
- США відмовили у візах для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 10-м співробітникам МЗС РФ, голові "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому й голові комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачову.
- Росія запропонувала взяти процедурну паузу в роботі Першого комітету ГА ООН і перейти в режим неформальних консультацій, доки США не видадуть візи всій російській делегації.
- Раніше Росія не дала візи деяким американцям, зокрема, сенаторам Крісу Мерфі і Рону Джонсону. Ті замість РФ поїхали до України.