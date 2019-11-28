Головні новини середи і ночі: Райнін в ОПЗЖ, затримання Альперіна

Ексглава адміністрації Порошенка очолив осередок ОПЗЖ, НАБУ затримало "короля контрабанди" Вадима Альперіна — новини, які були актуальні 27 листопада.

Про Райніна

Ексглаву адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Райніна обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Ірина Геращенко назвала Райніна "людиною у футлярі" і "ситуативним попутником".

Про Альперіна

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

НАБУ прокоментувало затримання: кажуть, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

У розшук Альперіна оголосив сам президент Володимир Зеленський. Навіть цінний подарунок за допомогу пообіцяв.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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