НАБУ: Гримчаку давали крісло "міністра" в ОРДЛО, захист каже – переплутали

Детективи НАБУ клопотали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, оскільки йому нібито пропонували посаду міністра в ОРДЛО.

Джерело: текст ухвали Апеляційної палати Вищого антикорсуду від 21 листопада, коментар адвоката Гримчака Дмитра Мельника УП

Дослівно з матеріалів суду: "Щодо продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду…

У клопотанні детектива вказаний ризик також обґрунтовується серед іншого, можливістю вибути на територію РФ чи тимчасово окуповану територію України, оскільки, зі слів останнього, (Гримчак, – УП) отримав пропозицію посади міністра в ній. Також близька особа ОСОБА_1 (Гримчака, – УП) є власником квартири у Донецьку".

Деталі: Захист заперечував ці ризики, вказуючи, що Гримчак включений до санкційного списку РФ, тому виїзд для нього на територію РФ чи ДНР неможливий.

Відзначається, що аргументи захисту Суд оцінив критично, оскільки за змістом санкції не передбачають заборони перетину кордону з РФ, а пов`язані із застосуванням спеціальних економічних заходів.

Суд заслухав пояснення детективів і заперечення захисту і вирішив залишити апеляційну скаргу адвокатів Гримчака на рішення ВАКС від 13 листопада, яким ексзаступнику міністра продовжили запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 6 мільйонів застави, без задоволення.

Адвокат Гримчака Дмитро Мельник заявив, що детективи "вирвали слова з контексту, перекрутили факти" і почули те, що хотіли почути.

Пряма мова Мельника: "Гримчак не давав жодних показань. Усе це про що йдеться, це матеріали негласних слідчих розшукових дій. І там Гримчак зазначив, що йому запропонували посаду у Міністерстві тимчасово окупованих територій.

Він сказав там дослівно "на тій стороні". Малося на увазі, що на тій стороні – це по бульвару Лесі Українки, через дорогу. Бо там, де він сидів, – це було на одній стороні, а сам міністр сидів на іншій стороні бульвару Лесі Українки у Києві.

"ДНР" не має міністерства ТОТ. А орган досудового розслідування вириває ці слова з контексту, і там не приводиться повний текст тієї бесіди, що була зафіксована".

Деталі: Адвокат також додав, що Гримчак перебуває у "першому та другому санкційному списках РФ і про нього навіть фільм зняли в "ДРН" про те, що він "позор Донбасу і предатєль Донбасу"".

Тому, за словами захисника, казати про те, що є якісь докази того, що Гримчак має можливість туди поїхати, неправильно, бо їх немає.

Мельник додав, що наразі Гримчак сидить у Чернігівському СІЗО, на стан здоров’я не скаржиться. Наступний розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу запланований на січень.

Що було раніше: 13 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

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