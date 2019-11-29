НАБУ: Грымчаку давали кресло "министра" в ОРДЛО, защита говорит – перепутали

Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, поскольку ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО.

Источник: текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикорсуда от 21 ноября, комментарий адвоката Грымчака Дмитрия Мельника УП

Дословно из материалов суда: "О продлении существования риска сокрытия от органов предварительного расследования и/или суда...

В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, (Грымчак, – УП) получил предложение должности министра в ней. Также близкое лицо ОСОБА_1 (Грымчака, – УП) является владельцем квартиры в Донецке".

Детали: Защита отрицала эти риски, указывая, что Грымчак включен в санкционный список РФ, так что выезд для него на территорию РФ или ДНР невозможен.

Отмечается, что аргументы защиты Суд оценил критически, поскольку по содержанию санкции не предусматривают запрета пересечения границы с РФ, а связаны с применением специальных экономических мер.

Суд заслушал объяснения детективов и возражения защиты и решил оставить апелляционную жалобу адвокатов Грымчака на решение ВАКС от 13 ноября, которым экс-замминистра продлили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 6 миллионов гривен залога, без удовлетворения.

Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник заявил, что детективы "вырвали слова из контекста, исказили факты" и услышали то, что хотели услышать.

Прямая речь Мельника: "Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий.

Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве.

В "ДНР" нет министерства ВОТ. А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не цитируют полный текст той беседы, которая была зафиксирована".

Детали: Адвокат также добавил, что Грымчак находится в "первом и втором санкционном списках РФ и о нем даже фильм сняли в "ДРН" о том, что он "позор Донбасса и предатель Донбасса"".

Поэтому, по словам защитника, говорить о том, что есть какие-то доказательства того, что Гримчак имеет возможность туда поехать, неправильно, потому что их нет.

Мельник добавил, что сейчас Грымчак сидит в Черниговском СИЗО, на состояние здоровья не жалуется. Следующее рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения запланировано на январь.

Что было раньше: 13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

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