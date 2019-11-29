НАБУ: Грымчаку давали кресло "министра" в ОРДЛО, защита говорит – перепутали
Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, поскольку ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО.
Источник: текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикорсуда от 21 ноября, комментарий адвоката Грымчака Дмитрия Мельника УП
Дословно из материалов суда: "О продлении существования риска сокрытия от органов предварительного расследования и/или суда...
В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, (Грымчак, – УП) получил предложение должности министра в ней. Также близкое лицо ОСОБА_1 (Грымчака, – УП) является владельцем квартиры в Донецке".
Детали: Защита отрицала эти риски, указывая, что Грымчак включен в санкционный список РФ, так что выезд для него на территорию РФ или ДНР невозможен.
Отмечается, что аргументы защиты Суд оценил критически, поскольку по содержанию санкции не предусматривают запрета пересечения границы с РФ, а связаны с применением специальных экономических мер.
Суд заслушал объяснения детективов и возражения защиты и решил оставить апелляционную жалобу адвокатов Грымчака на решение ВАКС от 13 ноября, которым экс-замминистра продлили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 6 миллионов гривен залога, без удовлетворения.
Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник заявил, что детективы "вырвали слова из контекста, исказили факты" и услышали то, что хотели услышать.
Прямая речь Мельника: "Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий.
Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве.
В "ДНР" нет министерства ВОТ. А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не цитируют полный текст той беседы, которая была зафиксирована".
Детали: Адвокат также добавил, что Грымчак находится в "первом и втором санкционном списках РФ и о нем даже фильм сняли в "ДРН" о том, что он "позор Донбасса и предатель Донбасса"".
Поэтому, по словам защитника, говорить о том, что есть какие-то доказательства того, что Гримчак имеет возможность туда поехать, неправильно, потому что их нет.
Мельник добавил, что сейчас Грымчак сидит в Черниговском СИЗО, на состояние здоровья не жалуется. Следующее рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения запланировано на январь.
Что было раньше: 13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.
Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
- Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег.
- На следующий день Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда.
- 17 августа решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко был взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн.
- 22 октября экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.