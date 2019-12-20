Справа Шеремета: силовики штурмом взяли залу суду і вивели підозрювану

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:52

Силовикам довелося штурмувати залу суду, де розглядається справа Павла Шеремета, щоб вивести і відвезти в СІЗО підозрювану Юлію Кузьменко.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Близько 5 годин після завершення засідання друзі та знайомі Кузьменко залишались у суді. Вони також намагались блокувати вхід, щоб не дати правоохоронцям вивести підозрювану.

Згодом, кілька десятків поліцейський та нацгвардійців силою розтовшхали людей та вивели Кузьменко.

На відео приблизно з 16 хвилини видно, як правоохоронці виводять підозрювану. Увага, відео містить нецензурну лексику.

Коли силовики почали штурм, Кузьменко відмовлялась залишати клітку, в якій провели останні 5 годин. Однак зрештою вона добровільно, у супроводі правоохоронців вийшла звідти.

Раніше підозрювана заявляла, що не залишить залу, поки прокурори не приїдуть і суд не розгляне її апеляцію на арешт. Приїзду прокурорів також вимагав адвокат Владислав Добош та друзі Кузьменко.

Штурм відбувався під крики "ганьба" від прихильників підозрюваної.

Що було раніше: 20 грудня прокурори у справі Шеремета не прийшли на розгляд апеляції на арешт підозрюваних Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Зокрема через це суди перенесли.

У свою чергу захист привів у суд двох чоловіків, які фігурували на записах розмов, оприлюднених слідством. Вони заявили, що записи змонтовані, а розмови не стосувались Шеремета.

Пізніше стало відомо, що 20 грудня Генпрокуратура оновила групу прокурорів у справі. Однин із них не пройшов атестацію.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
  • Затримані заперечують свою причетність до вбивства і стверджують, що не схожі на вбивць, зафіксованих на камерах.
  • Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
  • Антоненко подав позов до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
  • "Слідство.Інфо" вважає, що у розслідуванні вбивства журналіста Шеремета результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
  • В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета суд


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