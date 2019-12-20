Справа Шеремета: силовики штурмом взяли залу суду і вивели підозрювану

Силовикам довелося штурмувати залу суду, де розглядається справа Павла Шеремета, щоб вивести і відвезти в СІЗО підозрювану Юлію Кузьменко.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Близько 5 годин після завершення засідання друзі та знайомі Кузьменко залишались у суді. Вони також намагались блокувати вхід, щоб не дати правоохоронцям вивести підозрювану.

Згодом, кілька десятків поліцейський та нацгвардійців силою розтовшхали людей та вивели Кузьменко.

На відео приблизно з 16 хвилини видно, як правоохоронці виводять підозрювану. Увага, відео містить нецензурну лексику.

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Коли силовики почали штурм, Кузьменко відмовлялась залишати клітку, в якій провели останні 5 годин. Однак зрештою вона добровільно, у супроводі правоохоронців вийшла звідти.

Раніше підозрювана заявляла, що не залишить залу, поки прокурори не приїдуть і суд не розгляне її апеляцію на арешт. Приїзду прокурорів також вимагав адвокат Владислав Добош та друзі Кузьменко.

Штурм відбувався під крики "ганьба" від прихильників підозрюваної.

Що було раніше: 20 грудня прокурори у справі Шеремета не прийшли на розгляд апеляції на арешт підозрюваних Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Зокрема через це суди перенесли.

У свою чергу захист привів у суд двох чоловіків, які фігурували на записах розмов, оприлюднених слідством. Вони заявили, що записи змонтовані, а розмови не стосувались Шеремета.

Пізніше стало відомо, що 20 грудня Генпрокуратура оновила групу прокурорів у справі. Однин із них не пройшов атестацію.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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