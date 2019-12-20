Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую
Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Павла Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Около 5 часов после завершения заседания друзья и знакомые Кузьменко оставались в суде. Они так же пытались блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую.
Впоследствии, несколько десятков полицейский и нацгвардийцив силой растолкали людей и вывели Кузьменко.
На видео примерно с 16 минуты видно, как правоохранители выводят подозреваемую. Внимание, видео содержит нецензурную лексику.
У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.— hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019
Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ
Когда силовики начали штурм, Кузьменко отказывалась покидать клетку, в которой провели последние 5 часов. Однако в конце концов она добровольно, в сопровождении правоохранителей вышла оттуда.
Ранее подозреваемая заявляла, что не покинет зал, пока прокуроры не приедут и суд не рассмотрит ее апелляцию на арест. Приезда прокуроров также требовал адвокат Владислав Добош и друзья Кузьменко.
Штурм проходил под крики "позор" от сторонников подозреваемой.
Что было раньше: 20 декабря прокуроры по делу Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли.
В свою очередь, защита привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием. Они заявили, что записи смонтированы, а разговоры не касались Шеремета.
Позже стало известно, что 20 декабря Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.