Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую

Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Павла Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.

Источник: "Украинская правда"

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ