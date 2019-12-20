Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую

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Пятница, 20 декабря 2019, 17:52

Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Павла Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.

Источник: "Украинская правда"

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Темы: Дело Шеремета


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