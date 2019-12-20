Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую

Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Павла Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Около 5 часов после завершения заседания друзья и знакомые Кузьменко оставались в суде. Они так же пытались блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую.

Впоследствии, несколько десятков полицейский и нацгвардийцив силой растолкали людей и вывели Кузьменко.

На видео примерно с 16 минуты видно, как правоохранители выводят подозреваемую. Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Когда силовики начали штурм, Кузьменко отказывалась покидать клетку, в которой провели последние 5 часов. Однако в конце концов она добровольно, в сопровождении правоохранителей вышла оттуда.

Ранее подозреваемая заявляла, что не покинет зал, пока прокуроры не приедут и суд не рассмотрит ее апелляцию на арест. Приезда прокуроров также требовал адвокат Владислав Добош и друзья Кузьменко.

Штурм проходил под крики "позор" от сторонников подозреваемой.

Что было раньше: 20 декабря прокуроры по делу Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли.

В свою очередь, защита привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием. Они заявили, что записи смонтированы, а разговоры не касались Шеремета.

Позже стало известно, что 20 декабря Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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