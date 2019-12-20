Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую
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Пятница, 20 декабря 2019, 17:52
Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Павла Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.
Источник: "Украинская правда"
У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.— hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019
Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ
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