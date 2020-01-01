Головний рабин Польщі відповів Путіну на "антисемітську свиню"
Звинувачення з боку президента РФ Володимира Путіна на адресу посла Польщі у гітлерівській Німеччині Юзефа Липського в антисемітизмі є безвідповідальними.
Джерело: спільна заява головного рабина Польщі Михайла Шудріха і голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейскі-Полтин, опубліковане в газеті Rzech Pospolita, пише Радіо Свобода
Деталі: У своїй заяві Шудріх і Колодзейскі-Полтин відзначають, що звинувачення Путіна будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту".
Автори заяви нагадали, що у 1938 р. Польща підтримувала еміграцію євреїв в союзі з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується у документі, були причетні польські дипломати та особисто посол Липський.
Також у спільній заяві наголошується, що Німеччина "не приховує правди про Другу світову війну".
Дослівно: "Ми бажаємо подібної чесності російській владі, яка почали війну як союзниця Німеччини", - заявили автори звернення.
Нагадаємо:
- 19 грудня президент Росії Володимир Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.
- Згодом Путін назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.
- Російського посла в Варшаві Сергія Андрєєва викликали до МЗС Польщі після різких висловлювань Путіна про главу польської дипмісії в нацистській Німеччині.
- Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на ці твердження заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.