Головний рабин Польщі відповів Путіну на "антисемітську свиню"

Звинувачення з боку президента РФ Володимира Путіна на адресу посла Польщі у гітлерівській Німеччині Юзефа Липського в антисемітизмі є безвідповідальними.

Джерело: спільна заява головного рабина Польщі Михайла Шудріха і голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейскі-Полтин, опубліковане в газеті Rzech Pospolita, пише Радіо Свобода

Деталі: У своїй заяві Шудріх і Колодзейскі-Полтин відзначають, що звинувачення Путіна будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту".

Автори заяви нагадали, що у 1938 р. Польща підтримувала еміграцію євреїв в союзі з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується у документі, були причетні польські дипломати та особисто посол Липський.

Також у спільній заяві наголошується, що Німеччина "не приховує правди про Другу світову війну".

Дослівно: "Ми бажаємо подібної чесності російській владі, яка почали війну як союзниця Німеччини", - заявили автори звернення.

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