Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головний рабин Польщі відповів Путіну на "антисемітську свиню"

Середа, 1 січня 2020, 14:49
Головний рабин Польщі відповів Путіну на антисемітську свиню

Звинувачення з боку президента РФ Володимира Путіна на адресу посла Польщі у гітлерівській Німеччині Юзефа Липського в антисемітизмі є безвідповідальними.

Джерело: спільна заява головного рабина Польщі Михайла Шудріха і голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейскі-Полтин, опубліковане в газеті Rzech Pospolita, пише Радіо Свобода

Деталі: У своїй заяві Шудріх і Колодзейскі-Полтин відзначають, що звинувачення Путіна будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту".

Автори заяви нагадали, що у 1938 р. Польща підтримувала еміграцію євреїв в союзі з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується у документі, були причетні польські дипломати та особисто посол Липський.

Також у спільній заяві наголошується, що Німеччина "не приховує правди про Другу світову війну".

Дослівно: "Ми бажаємо подібної чесності російській владі, яка почали війну як союзниця Німеччини", - заявили автори звернення.

Нагадаємо: 

  • 19 грудня президент Росії Володимир Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.
  • Згодом Путін назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.
  • Російського посла в Варшаві Сергія Андрєєва викликали до МЗС Польщі після різких висловлювань Путіна про главу польської дипмісії в нацистській Німеччині.
  • Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на ці твердження заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.  

Теми: ПутінРосіяПольщаєвреї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
ISW пояснив, навіщо Путін написав статтю про вихід РФ із "зернової угоди"
У Литві назвали безглуздими слова Путіна про спільну з українцями бригаду
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: