Військові завершили балістичну експертизу катера, обстріляного і захопленого Росією
Субота, 1 лютого 2020, 17:20
Військові завершили балістичну експертизу малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ", який Росія повернула Україні після обстрілу та захоплення у полон у листопаді 2018 року.
Джерело: командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, якого цитує "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Воронченка, із "Бердянська" зняли фрагменти броні та залишки осколків від снарядів, які є доказами "агресивних і протиправних дій Росії".
Пряма мова Воронченка: "Інший МБАК ("Нікополь" – ред.) та буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі".
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Що передувало:
- 25 листопада 2018 року російські військові обстріляли і захопили українські катери разом з екіпажами "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
- 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35", який включав і полонених моряків. Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- 27 січня 2020 р. стало відомо, що у Росії призупинили попереднє слідство у справі військових українських моряків.