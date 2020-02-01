Військові завершили балістичну експертизу катера, обстріляного і захопленого Росією

Військові завершили балістичну експертизу малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ", який Росія повернула Україні після обстрілу та захоплення у полон у листопаді 2018 року.

Джерело: командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Воронченка, із "Бердянська" зняли фрагменти броні та залишки осколків від снарядів, які є доказами "агресивних і протиправних дій Росії".

Пряма мова Воронченка: "Інший МБАК ("Нікополь" – ред.) та буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі".

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Що передувало: