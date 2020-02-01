Військові завершили балістичну експертизу катера, обстріляного і захопленого Росією

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Субота, 1 лютого 2020, 18:20

Військові завершили балістичну експертизу малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ", який Росія повернула Україні після обстрілу та захоплення у полон у листопаді 2018 року.  

Джерело: командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Воронченка, із "Бердянська" зняли фрагменти броні та залишки осколків від снарядів, які є  доказами "агресивних і протиправних дій Росії". 

Пряма мова Воронченка: "Інший МБАК ("Нікополь" – ред.) та буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі". 

Знати більше: 

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Що передувало: 

  • 25 листопада 2018 року російські військові обстріляли і захопили українські катери разом з екіпажами "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35", який включав і полонених моряків. Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • 27 січня 2020 р. стало відомо, що у Росії призупинили попереднє слідство у справі військових українських моряків.

Теми: моряки Росія флот


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