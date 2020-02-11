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Новини 11 лютого: звільнення Богдана, інтерв’ю Зеленського

Вівторок, 11 лютого 2020, 19:50
Новини 11 лютого: звільнення Богдана, інтерв’ю Зеленського

Зеленський звільнив Богдана, призначив Єрмака головою ОП, і дав інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" — новини, які були актуальні 11 лютого.

Про Богдана

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Тут ми згадуємо стрімку політичну кар'єру колишнього адвоката Ігоря Коломойського у Зе!владі.

Про інтерв’ю

Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Також президент заявив, що лише кілька разів відкривав популярні телеграм-канали, але у них "якийсь хаос і сюр", тому він їх не читає.

Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на Майдані Незалежності під час "Революції гідності" є найскладнішим у країні.

Також він каже, що йому подобається бути президентом України і займається він цим не заради грошей.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Журналісти зафіксували візит олігарха Ріната Ахметова до Національного антикорупційного бюро.

Зеленський допускає загострення конфлікту з Коломойським через обшуки СБУ в студії програми "Гроші" у справі прослуховування прем'єра Гончарука.

Уряд оприлюднив інформацію про доходи прем'єр-міністра, міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.

У Києві ініціюють перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".

Поліція польського міста Торунь розшукує сімох чоловіків, які минулими вихідними побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Українська правда

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