Новости 11 февраля: увольнение Богдана, интервью Зеленского
Зеленский уволил Богдана, назначил Ермака главой ОП, и дал интервью агентству "Интерфакс-Украина" — новости, которые были актуальны 11 февраля.
О Богдане
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Другим указом Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака.
Здесь мы вспоминаем стремительную политическую карьеру бывшего адвоката Игоря Коломойского в Зе!власти.
Об интервью
Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.
Также президент заявил, что лишь несколько раз открывал популярные телеграмм-каналы, но в них "какой-то хаос и сюр", поэтому он их не читает.
Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время "Революции достоинства" является самым сложным в стране.
Также он говорит, что ему нравится быть президентом Украины и занимается он этим не ради денег.
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
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