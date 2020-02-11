Новости 11 февраля: увольнение Богдана, интервью Зеленского

Зеленский уволил Богдана, назначил Ермака главой ОП, и дал интервью агентству "Интерфакс-Украина" — новости, которые были актуальны 11 февраля.

О Богдане

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Другим указом Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака.

Здесь мы вспоминаем стремительную политическую карьеру бывшего адвоката Игоря Коломойского в Зе!власти.

Об интервью

Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Также президент заявил, что лишь несколько раз открывал популярные телеграмм-каналы, но в них "какой-то хаос и сюр", поэтому он их не читает.

Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время "Революции достоинства" является самым сложным в стране.

Также он говорит, что ему нравится быть президентом Украины и занимается он этим не ради денег.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Журналисты зафиксировали визит олигарха Рината Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро.

Зеленский допускает обострение конфликта с Коломойским из-за обысков СБУ в студии программы "Гроші" по делу о прослушивании премьера Гончарука.

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