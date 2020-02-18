Головні новини понеділка і ночі: Бірюков і військові, закон проти агресії РФ

Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", Богдан після звільнення з ОП: Друзі, дуже скучаю за вами, не сплю, не їм, у Раду подали закон про подолання наслідків російської збройної агресії – актуальні новини 17 лютого.

Про Бірюкова

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців — напередодні ексрадник Порошенка Юрій Бірюков назвав "ублюдками" усіх військових, які проголосували за Зеленського.

Пізніше Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі.

Про Богдана

Андрій Богдан після звільнення з посади голови Офісу президента натякнув, що тепер він робить те, що йому подобається, і опублікував фотографію, на якій він у пляжному одязі позує біля напису "Seychelles".

Про збройну агресію РФ

Проєкт закону від представників фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" передбачає створення Національного агентства з питань подолання наслідків збройної агресії Росії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

На борт літака, який евакуюватиме українців з епіцентру розповсюдження коронавірусу Covid-19, китайського міста Ухань, не пускатимуть людей з симптомами ГРВІ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів припинити відволікатися на робочому місці на власні справи, їжу та телефони.

Вітання "Слава Україні!" в армії збережуть наказом Міноборони.

Один із лідерів "Опозиційної платформи" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. За його словами, ті, у кого температура тіла буде 37,2 і більше залишаться в Ухані.

Аваков також завіряє, що під час перехідного періоду з початком місцевих виборів на Донбасі, до спільного патрулювання території будуть допущені представники української поліції, миротворчої місії та територіальних громад. Міністр вважає принциповим не допустити до цього бойовиків та тих, хто вчиняв злочини.

Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1873 особи. Водночас вилікувались та були виписані з лікарні 12692 людини.