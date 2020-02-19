Головні новини вівторка і ночі: бій на Донбасі, допомога Януковича

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Середа, 19 лютого 2020, 08:00

Бойовики спробували перейти лінію розмежування на Луганщині, Янукович хоче допомогти Зеленському "об'єднати країну" – актуальні новини 18 лютого.

Про бій

Сьогодні зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Золотого – Україна зазнала втрат.

Серед українських захисників один загиблий, троє поранених і двоє контужених. Пораненим і контуженим надають допомогу в лікувальних закладах. Також голова Генштабу Руслан Хомчак повідомив про чотирьох загиблих і 6 поранених з ворожої сторони.

Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Після засідання РНБО Зеленський назвав напад провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

У Кремлі сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.

Про Януковича

Експрезидент Віктор Янукович в шосту річницю розстрілів на Майдані написав звернення, в якому висловив надію, що Зеленський зможе "об'єднати країну", і заявив про готовність допомогти йому.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський заявив, що деякі політичні сили підбурюють людей перекривати дороги у зв'язку із нібито неналежними заходами протидії коронавірусу Covid-19 в Україні.

Держкіно в 2019 році заборонило в Україні п'ять фільмів, з яких два російських, а в одному знімався Зеленський.

Конституційний суд визнав неконституційним проведення конкурсу на суддів Верховного суду в рамках судової реформи 2016 року.

У Конституції РФ хочуть внести пункт про недоторканність екс-президентів.

Теми: Донбас коронавірус


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