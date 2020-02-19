Главные новости вторника и ночи: бой на Донбассе, помощь Януковича

Боевики попытались перейти линию разграничения в Луганской области, Янукович хочет помочь Зеленскому "объединить страну" – актуальные новости 18 февраля.

О бое

Сегодня утром боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины неподалеку от Золотого — Украина понесла потери.

Среди украинских защитников один погибший, трое раненых и двое контуженных. Раненным и контуженным оказывают помощь в лечебных учреждениях. Также глава Генштаба Руслан Хомчак сообщил о четверых погибших и 6 раненых с вражеской стороны.

Президент Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.

После заседания СНБО Зеленский назвал нападение провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

В Кремле надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали столкновения на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

О Януковиче

Экс-президент Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский заявил, что некоторые политические силы подстрекают людей перекрывать дороги в связи с якобы ненадлежащими мерами противодействия коронавирусу Covid-19 в Украине.

Госкино в 2019 году запретило в Украине пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Зеленский.

Конституционный суд признал неконституционным проведение конкурса на судей Верховного суда в рамках судебной реформы 2016 года.

В Конституции РФ хотят внести пункт о неприкосновенности экс-президентов.