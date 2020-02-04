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Рада відправила на повторну підготовку законопроєкт про "злодіїв у законі"

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:43
Рада відправила на повторну підготовку законопроєкт про злодіїв у законі

Верховна Рада вирішила відправити на повторне друге читання президентський законопроєкт  №2513 щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Джерело: засідання Верховної Ради 4 лютого

Глава комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський з трибуни ВР зазначив, що комітет розглянув до другого читання законопроєкт №2513. За його словами, до нього внесли 96 поправок і пропозицій, з яких - 43 комітетом враховано, а 53 – відхилено.

Пряма мова Монастирського: "Комітет рекомендує прийняти законопроєкт № 2513 у другому читанні і вцілому як закон, проте напередодні голосування було обговорення між фракціями і пролунала узгоджена пропозиція направити цей законопроєкт на повторне друге читання".

Деталі: Парламентарі підтримали рішення повернути законопроєкт на доопрацювання комітету 268 голосами.

Що було раніше: Внесений Володимиром Зеленським проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу. Зокрема до термінів "організована група" та "злочинна організація" додається поняття "злочинна спільнота" та визначається відповідальність за злочини, вчинені нею.

Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі".

"Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти".

Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, – караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Пропонується, що перебування особи в статусі "злодій у законі" каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: 

  • Ініційований президентом законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі", створення та участь у злочинних спільнотах тощо.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Радазаконодавство
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