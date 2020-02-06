У Кремлі почали вимірювати температуру всім, хто зустрічається з Путіним
В адміністрації президента Росії Володимира Путіна почали вимірювати температуру тіла у всіх, хто приходить на заходи за участю президента РФ.
Джерело: російський "Інтерфакс", "Ведомости", Facebook-сторінка журналіста Антона Желнова
Дослівно: "У Кремлі тепер додалася нова процедура перевірки - людина з тепловізором в руках, яка вимірює вам температуру".
Деталі: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив ЗМІ, що в Кремлі діють додаткові запобіжні заходи проти поширення нової коронавірусної інфекції.
У той же час, віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова заявила, що перевірки в Кремлі проводять не через коронавірус, а через місцевий сезонний грип.
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Нагадаємо:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.