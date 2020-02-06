У Кремлі почали вимірювати температуру всім, хто зустрічається з Путіним

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна почали вимірювати температуру тіла у всіх, хто приходить на заходи за участю президента РФ.

Джерело: російський "Інтерфакс", "Ведомости", Facebook-сторінка журналіста Антона Желнова

Дослівно: "У Кремлі тепер додалася нова процедура перевірки - людина з тепловізором в руках, яка вимірює вам температуру".

Деталі: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив ЗМІ, що в Кремлі діють додаткові запобіжні заходи проти поширення нової коронавірусної інфекції.

У той же час, віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова заявила, що перевірки в Кремлі проводять не через коронавірус, а через місцевий сезонний грип.

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