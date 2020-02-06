Новини 6 лютого: розгляд ринку землі, "плівки Гончарука"

Рада почала розглядати закон про продаж землі, попереду 4000 правок, виявлено ймовірний доказ причетності Дубінського до прослушки Гончарука — новини, які були актуальні 6 лютого.

Про ринок землі

Зранку президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу" і вмовляв нардепів проголосувати за земельну реформу сьогодні-завтра — Разумков сказав, що на це треба мінімум тиждень.

У Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту, а її колега Сергій Власенко не зміг обійти "слугу народу", бодібілдера Артема Дмитрука.

Фракції "Батьківщини" та "Опозиційна платформа – За життя" намагалися заблокувати роботу Ради.

Врешті решт Рада почала розглядати законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Тимошенко під час перепалки з колегами зламала мікрофон біля місця спікера і поранила до крові палець на руці.

Загалом Рада у четвер розглянула 184 правки до закону.

Про "плівки Гончарука"

Зеленський сказав депутатам "Слуга народу", що йому точно відомо, що запис розмов прем‘єр-міністра Олексія Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів телеканалу "1+1".

Аудіозапис прослушки Гончарука містить докази того, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Пізніше група "1+1 медіа" звернулася по допомогу до керівництва держави через обшуки, які провела СБУ у їхніх журналістів.

СБУ закликала журналістів та громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування справи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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