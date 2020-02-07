Названо дату запуску телеканалу для окупованих територій

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:10

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський анонсував, що телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня поточного року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Бородянського: "На сьогоднішній день ми практично завершили переговори з усіма медіа-групами про надання цим каналом прем'єрного контенту. Зараз ми знаходимося на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами".

Деталі: За словами міністра, вже оголошено конкурс на керівника даного каналу. Планується, що канал вийде в ефір з 1 березня.

Бородянський зазначив, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.

Передісторія: Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомляв, що український телеканал, який мовитиме на окупованих територіях, має бути запущений у лютому 2020 року.

Канал створюється на базі каналу UA|TV.

Теми: телебачення Донбас Крим


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