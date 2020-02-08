Штраф за образи футболіста Зозулі залишили в силі

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу зобов'язав футбольний клуб "Райо Вальєкано" виплатили 18 тисяч євро штрафу за образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.

Джерело: рішення комітету, оприлюднене 7 лютого, повідомляє Радіо Свобода

Деталі: Згідно з рішенням, клуб "Райо Вальєкано" має виплатити 18 тисяч євро штрафу та закрити частину своїх трибун для фанатів на наступних двох матчах.

Крім того, другу частину матчу проти "Альбасете", який зупинили через інцидент, команди мають дограти при порожніх трибунах.

Клуб "Райо Вальєкано" має змогу оскаржити рішення комітету.

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