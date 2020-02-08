Штраф за образи футболіста Зозулі залишили в силі
Субота, 8 лютого 2020, 15:10
Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу зобов'язав футбольний клуб "Райо Вальєкано" виплатили 18 тисяч євро штрафу за образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.
Джерело: рішення комітету, оприлюднене 7 лютого, повідомляє Радіо Свобода
Деталі: Згідно з рішенням, клуб "Райо Вальєкано" має виплатити 18 тисяч євро штрафу та закрити частину своїх трибун для фанатів на наступних двох матчах.
Крім того, другу частину матчу проти "Альбасете", який зупинили через інцидент, команди мають дограти при порожніх трибунах.
Клуб "Райо Вальєкано" має змогу оскаржити рішення комітету.
Передісторія:
- 27 грудня футбольний клуб "Райо Вальєкано" отримав покарання за образи нападника "Альбасете" Романа Зозулі фанатами клубу.
- Поєдинок 20-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" зупинили в першому таймі через образливі кричалки на адресу Зозулі з боку уболівальників мадридської команди, які називали українця нацистом.
- Зозуля після скандалу отримав загальну підтримку від керівництва "Альбасете", президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, президента України Володимира Зеленського, а також Асоціації професійних футболістів Іспанії.
- Деякі фанати "Райо Вальєкано" з ультрас-угрупування "Буканерос" (традиційно підтримують ліві погляди) цькують Зозулю, звинувачуючи його в зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Зозуля заявив, що ультрас "Райо Вальєкано" вважають його нацистом, тому що частина з них воювала на Донбасі на боці бойовиків.
Українська правда