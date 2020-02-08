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Штраф за оскорбления футболиста Зозули оставили в силе

Суббота, 8 февраля 2020, 15:10
Штраф за оскорбления футболиста Зозули оставили в силе

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола обязал футбольный клуб "Райо Вальекано" выплатили 18 тысяч евро штрафа за оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

Источник: решение комитета, опубликованное 7 февраля, сообщает Радио Свобода

Детали: Согласно решению, клуб "Райо Вальекано" должен выплатить 18 тысяч евро штрафа и закрыть часть своих трибун для фанатов на следующих двух матчах.

Кроме того, вторую часть матча против "Альбасете", который остановили из-за инцидента, команды должны доиграть при пустых трибунах.

Клуб "Райо Вальекано" имеет возможность обжаловать решение комитета.

Предыстория:

  • 27 декабря футбольный клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления нападающего "Альбасете" Романа Зозули фанатами клуба.
  • Поединок 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен в первом тайме по причине оскорбительных кричалок в адрес Зозули со стороны болельщиков мадридской команды, называвших украинца нацистом.
  • Зозуля по мотивам скандала получил всеобщую поддержку от руководства "Альбасете", президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, президента Украины Владимира Зеленского, а также Ассоциации профессиональных футболистов Испании.
  • Некоторые фанаты "Райо Вальекано" из ультрас-группировки "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) устроили травлю Зозуле, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине.  Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" считают его нацистом, так как часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

Темы: футболИспания
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