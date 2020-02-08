Штраф за оскорбления футболиста Зозули оставили в силе

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола обязал футбольный клуб "Райо Вальекано" выплатили 18 тысяч евро штрафа за оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

Источник: решение комитета, опубликованное 7 февраля, сообщает Радио Свобода

Детали: Согласно решению, клуб "Райо Вальекано" должен выплатить 18 тысяч евро штрафа и закрыть часть своих трибун для фанатов на следующих двух матчах.

Кроме того, вторую часть матча против "Альбасете", который остановили из-за инцидента, команды должны доиграть при пустых трибунах.

Клуб "Райо Вальекано" имеет возможность обжаловать решение комитета.

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