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Головні новини суботи і ночі: Візит Зеленського до Ватикану, Нацвідбір на Євробачення

Неділя, 9 лютого 2020, 07:00

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомоги, в Києві відбувся перший півфінал Нацвідбір на Євробачення – новини, які були актуальні 8 лютого.

Про візит

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Про Євробачення

8-го лютого в Києві відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому свої пісні представили 8 конкурсантів.

До фіналу з них потрапили лише троє: Jerry Heil, GO-A та KRUТЬ.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.

Військовослужбовця, який відкрив вогонь у торговельному центрі в Таїланді й убив 20 осіб, ліквідували

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Теми: Зеленськийцерква
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