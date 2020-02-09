Головні новини суботи і ночі: Візит Зеленського до Ватикану, Нацвідбор на Євробачення

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Неділя, 9 лютого 2020, 08:00

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомоги, в Києві відбувся перший півфінал Нацвідбор на Євробачення – новини, які були актуальні 8 лютого.

Про візит

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Про Євробачення

8-го лютого в Києві відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому свої пісні представили 8 конкурсантів.

До фіналу з них потрапили лише троє: Jerry Heil, GO-A та KRUТЬ.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.

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Теми: Зеленський церква


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