Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два Су-24. РФ каже, що літаки не її

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що при спробі атакувати турецькі літаки збито 2 літаки Су-24 режиму Башара Асада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, ТАСС

Деталі: У повідомленні також йдеться про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких були збитий ударний безпілотник ЗС Туреччини.

#Breaking

Syrian Arab news agency confirmed. 2 Syrian fighter jets were hit by Turkish Planes. Pilots are safe. #OperationSpringShield pic.twitter.com/lp5QOyPFcX