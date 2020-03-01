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Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два Су-24. РФ каже, що літаки не її

Неділя, 1 березня 2020, 14:09
Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два Су-24. РФ каже, що літаки не її

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що при спробі атакувати турецькі літаки збито 2 літаки Су-24 режиму Башара Асада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, ТАСС 

Деталі: У повідомленні також йдеться про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких були збитий ударний безпілотник ЗС Туреччини.

У російських ЗМІ з посиланням на відео, оприлюднене бойовиками, повідомили, що над Ідлібом нібито збито Су-24. Зазначається, що "підтвердження цієї інформації наразі немає". 

У свою чергу у Міноборони РФ заявили, що інформація про нібито збиття літака Су-24 ВКС Росії у повітряному просторі над Ідлібом з ПЗРК не відповідає дійсності.

Дослівно: "Інформація з посиланням на інтернет-ресурси бойовиків про нібито ураженні з ПЗРК літака Су-24 ВКС Росії в повітряному просторі над зоною деескалації Ідліб - фейк". 

Деталі: За даними російського Міноборони, літаки ВКС Росії виконують завдання у звичайному режимі.

Знати більше:

"Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Що передувало: 

Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим. 

27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення. Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.

У Міноборони РФ заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.

У Туреччині заявили, що попередили РФ про місця дислокації частин своїх збройних сил в Ідлібі. В Міноборони Туреччини зазначили, що у секторі, який потрапив під обстріл, не було жодних збройних угруповань опозиції, лише ЗС Туреччини.

На тлі конфлікту у Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня.

1 березня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяТуреччинаСиріявійна
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