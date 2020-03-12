Новини 12 березня: коронавірус та Україна, презентація Сивохо, закриті Штати Америки

В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус, ветерани "Азова" штовхнули Сивохо на підлогу і зірвали його презентацію, США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус — актуальні новини 12 березня.

Про нові випадки коронавірусу

В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу — у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого нещодавно повернулася з Італії, та у жінки пенсійного віку з Житомирщини.

Таким чином в Україні вже 3 підтверджені випадки захворювання.

Про Сивохо

Ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі через слова про "внутрішній конфлікт".

Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт — він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Поліція затримала 15 осіб, які напали на Сивоху.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дії активістів неприпустимими.

Нацкорпус подав до СБУ заяву про державну зраду — там зазначають, що формулювання "щодо примирення і єдності" з окупантом є протизаконним.

Про США

Президент США Дональд Трамп заявив закриття на місяць транспортного сполучення з Європою — обмеження не стосуватиметься Великої Британії.

"Коронавірус – це глобальна криза, яка вимагає співпраці, а не односторонніх дій" — ЄС різко розкритикував США за введення заборони на в’їзд для країн Шенгену.

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